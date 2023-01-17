Образцева Анна Петровна
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Образцев Михаил Петрович
Рождение ребёнка
1814
Сын: Образцев Павел Михайлович
Отец ребёнка: Образцев Михаил Петрович
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Образцев Михаил Петрович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Образцева Аполлинария Михайловна
Отец ребёнка: Образцев Михаил Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно