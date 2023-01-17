Образцева Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Образцева Анна Петровна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Образцев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Образцев Михаил Петрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Образцев Павел Михайлович

Отец ребёнка: Образцев Михаил Петрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Образцев Петр Михайлович

Отец ребёнка: Образцев Михаил Петрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Образцева Аполлинария Михайловна

Отец ребёнка: Образцев Михаил Петрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Образцев Михаил Петрович

Смерть
Неизвестно
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