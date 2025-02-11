(Карбушева) Марфа Марфа/ Мария Степановна
женский, родилась Неизвестно, Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 28.11.1892
Супруги
Атякшев Павел Васильев1869 г.р.
Дети
(Атякшева) Ефимия Павловна27.06.1889 г.р.
Атякшев Петр Павлович06.10.1890 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
10.01.1888
Рождение ребёнка
27.06.1889
Дочь: (Атякшева) Ефимия Павловна
Отец ребёнка: Атякшев Павел Васильев
Рождение ребёнка
06.10.1890
Отец ребёнка: Атякшев Павел Васильев
Смерть
28.11.1892