(Карбушева) Марфа Марфа/ Мария Степановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

(Карбушева) Марфа Марфа/ Мария Степановна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно, Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 28.11.1892

Супруги
Атякшев Павел Васильев1869 г.р.
Дети
(Атякшева) Ефимия Павловна27.06.1889 г.р.
Атякшев Петр Павлович06.10.1890 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
10.01.1888

Муж: Атякшев Павел Васильев

Рождение ребёнка
27.06.1889

Дочь: (Атякшева) Ефимия Павловна

Отец ребёнка: Атякшев Павел Васильев

Рождение ребёнка
06.10.1890

Сын: Атякшев Петр Павлович

Отец ребёнка: Атякшев Павел Васильев

Смерть
28.11.1892

Мы используем куки для улучшения работы сайта.