Атякшев Петр Павлович 06.10.1890 — найти родственников по фамилии на Familio

Атякшев Петр Павлович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 06.10.1890

умер До ?.11.1915

Отец
Атякшев Павел Васильев1869 г.р.
Мать
(Карбушева) Марфа Марфа/ Мария СтепановнаНеизвестно г.р.
Супруги
Чикина (Батырова-Дорогова) Татьяна Пахомовна/ Паповна01.01.1894 г.р.
Дети
Атякшев Федор Петрович07.02.1914 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1890

Отец: Атякшев Павел Васильев

Мать: (Карбушева) Марфа Марфа/ Мария Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чикина (Батырова-Дорогова) Татьяна Пахомовна/ Паповна

Бракосочетание
23.01.1911

Жена: Чикина (Батырова-Дорогова) Татьяна Пахомовна/ Паповна

Рождение ребёнка
07.02.1914

Сын: Атякшев Федор Петрович

Мать ребёнка: Чикина (Батырова-Дорогова) Татьяна Пахомовна/ Паповна

Смерть
До ?.11.1915

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