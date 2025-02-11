Атякшев Петр Павлович
мужской, родился 06.10.1890
умер До ?.11.1915
ОтецАтякшев Павел Васильев1869 г.р.
Мать(Карбушева) Марфа Марфа/ Мария СтепановнаНеизвестно г.р.
Супруги
Чикина (Батырова-Дорогова) Татьяна Пахомовна/ Паповна01.01.1894 г.р.
Дети
Атякшев Федор Петрович07.02.1914 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1890
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
23.01.1911
Рождение ребёнка
07.02.1914
Мать ребёнка: Чикина (Батырова-Дорогова) Татьяна Пахомовна/ Паповна
Смерть
До ?.11.1915