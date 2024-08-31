Пойдун Стефанида Димитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1874
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.05.1874
Сын: Прилуцкий Мокий Андреевич
Отец ребёнка: Прилуцкий/Пойдун Андрей Пойдун (Прилуцкий/Пойдун) /
Рождение ребёнка
1878
Рождение ребёнка
08.09.1879
Смерть
После 1874