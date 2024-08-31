Пойдун Стефанида Димитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пойдун Стефанида Димитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1874

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прилуцкий/Пойдун Андрей Пойдун (Прилуцкий/Пойдун) /

Рождение ребёнка
10.05.1874

Сын: Прилуцкий Мокий Андреевич

Отец ребёнка: Прилуцкий/Пойдун Андрей Пойдун (Прилуцкий/Пойдун) /

Рождение ребёнка
1878

Сын: Прилуцкий Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Прилуцкий/Пойдун Андрей Пойдун (Прилуцкий/Пойдун) /

Рождение ребёнка
08.09.1879

Сын: Прилуцкий Иоаким Андреевич

Отец ребёнка: Прилуцкий/Пойдун Андрей Пойдун (Прилуцкий/Пойдун) /

Смерть
После 1874

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