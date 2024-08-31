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Прилуцкий/Пойдун Андрей Пойдун (Прилуцкий/Пойдун) /

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1874

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прилуцкий/Пойдун Корней Васильевич

Мать: Прилуцкая (Ступаченкова) Степанида Онисимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пойдун Стефанида Димитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прилуцкий Иван Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
20.01.1846

Жена: не указана

Рождение ребёнка
10.05.1874

Сын: Прилуцкий Мокий Андреевич

Мать ребёнка: Пойдун Стефанида Димитриевна

Рождение ребёнка
1878

Сын: Прилуцкий Григорий Андреевич

Мать ребёнка: Пойдун Стефанида Димитриевна

Рождение ребёнка
08.09.1879

Сын: Прилуцкий Иоаким Андреевич

Мать ребёнка: Пойдун Стефанида Димитриевна

Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Прилуцкий Савелий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1874

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