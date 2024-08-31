Прилуцкий/Пойдун Андрей Пойдун (Прилуцкий/Пойдун) /
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1874
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
20.01.1846
Жена: не указана
Рождение ребёнка
10.05.1874
Сын: Прилуцкий Мокий Андреевич
Мать ребёнка: Пойдун Стефанида Димитриевна
Рождение ребёнка
1878
Сын: Прилуцкий Григорий Андреевич
Мать ребёнка: Пойдун Стефанида Димитриевна
Рождение ребёнка
08.09.1879
Сын: Прилуцкий Иоаким Андреевич
Мать ребёнка: Пойдун Стефанида Димитриевна
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Прилуцкий Савелий Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1874