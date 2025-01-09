Мизгина Ирина Около 1756 — найти родственников по фамилии на Familio

Мизгина Ирина

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась Около 1756

умерла После 1816, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Супруги
Мизгин Мирон АксеновичОколо 1750 г.р.
Дети
Мизгин Ефим Миронович20.01.1776 ст. г.р.
Мизгин Григорий Миронович20.11.1779 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мизгин Андрей Миронович

Отец ребёнка: Мизгин Мирон Аксенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мизгин Мирон Аксенович

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
20.01.1776 ст.

Сын: Мизгин Ефим Миронович

Отец ребёнка: Мизгин Мирон Аксенович

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
20.11.1779 ст.

Сын: Мизгин Григорий Миронович

Отец ребёнка: Мизгин Мирон Аксенович

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Мизгин Степан Миронович

Отец ребёнка: Мизгин Мирон Аксенович

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Мизгин Терентий Миронович

Отец ребёнка: Мизгин Мирон Аксенович

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
14.11.1790 ст.

Сын: Мизгин Филипп Миронович

Отец ребёнка: Мизгин Мирон Аксенович

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
22.12.1793 ст.

Дочь: (Мизгина) Анастасия Мироновна

Отец ребёнка: Мизгин Мирон Аксенович

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1816
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

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