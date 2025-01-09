Мизгина Ирина
женский, родилась Около 1756
умерла После 1816, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Супруги
Мизгин Мирон АксеновичОколо 1750 г.р.
Дети
Мизгин Ефим Миронович20.01.1776 ст. г.р.
Мизгин Григорий Миронович20.11.1779 ст. г.р.Показать еще 5
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мизгин Мирон Аксенович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.01.1776 ст.
Отец ребёнка: Мизгин Мирон Аксенович
Рождение ребёнка
20.11.1779 ст.
Сын: Мизгин Григорий Миронович
Отец ребёнка: Мизгин Мирон Аксенович
Рождение ребёнка
Около 1784
Отец ребёнка: Мизгин Мирон Аксенович
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Мизгин Терентий Миронович
Отец ребёнка: Мизгин Мирон Аксенович
Рождение ребёнка
14.11.1790 ст.
Отец ребёнка: Мизгин Мирон Аксенович
Рождение ребёнка
22.12.1793 ст.
Дочь: (Мизгина) Анастасия Мироновна
Отец ребёнка: Мизгин Мирон Аксенович
Смерть
После 1816