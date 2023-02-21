Шуралев Дмитрий Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шуралев Юрий
Мать: Шуралева Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шуралев Даниил Дмитриевич
Мать ребёнка: Шаламонова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шаламонова Анна Алексеевна