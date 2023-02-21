Шуралев Дмитрий Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШуралев Дмитрий Юрьевич

Шуралев Дмитрий Юрьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шуралев Юрий

Мать: Шуралева Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шуралев Даниил Дмитриевич

Мать ребёнка: Шаламонова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шаламонова Анна Алексеевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close