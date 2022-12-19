Шаламонова Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Городинский Алексей
Мать: Носова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаламонов Иван
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шуралев Даниил Дмитриевич
Отец ребёнка: Шуралев Дмитрий Юрьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шуралев Дмитрий Юрьевич