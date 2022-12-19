Шаламонова Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаламонова Анна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Городинский Алексей

Мать: Носова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаламонов Иван

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шуралев Даниил Дмитриевич

Отец ребёнка: Шуралев Дмитрий Юрьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шуралев Дмитрий Юрьевич

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