Богданов Кондратий Крест. Д. Кривооозерной Устинов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1734
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734
Рождение ребёнка
17.10.1783
Дочь: Параскева Кондратиева
Мать ребёнка: Богданова Дарья Стефанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданов Родион Кондратов
Мать ребёнка: Богданова Дарья Стефанова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно