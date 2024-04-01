Богданов Кондратий Крест. Д. Кривооозерной Устинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданов Кондратий Крест. Д. Кривооозерной Устинов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734

Отец: Богданов Устин Отст. Д. Кривооозерной Макаров

Мать: Богданова Василиса Епифанова

Рождение ребёнка
17.10.1783

Дочь: Параскева Кондратиева

Мать ребёнка: Богданова Дарья Стефанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Родион Кондратов

Мать ребёнка: Богданова Дарья Стефанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова Дарья Стефанова

Смерть
Неизвестно
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