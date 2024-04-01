Богданова Дарья Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1741
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.10.1783
Дочь: Параскева Кондратиева
Отец ребёнка: Богданов Кондратий Крест. Д. Кривооозерной Устинов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданов Родион Кондратов
Отец ребёнка: Богданов Кондратий Крест. Д. Кривооозерной Устинов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно