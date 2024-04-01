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Богданова Дарья Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1783

Дочь: Параскева Кондратиева

Отец ребёнка: Богданов Кондратий Крест. Д. Кривооозерной Устинов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Родион Кондратов

Отец ребёнка: Богданов Кондратий Крест. Д. Кривооозерной Устинов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Кондратий Крест. Д. Кривооозерной Устинов

Смерть
Неизвестно
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