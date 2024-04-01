Богданов Устин Отст. Д. Кривооозерной Макаров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданов Устин Отст. Д. Кривооозерной Макаров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1703

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1703

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Богданов Василий Крест. Д. Кривооозерной Устинов

Мать ребёнка: Богданова Василиса Епифанова

Рождение ребёнка
Около 1734

Сын: Богданов Кондратий Крест. Д. Кривооозерной Устинов

Мать ребёнка: Богданова Василиса Епифанова

Рождение ребёнка
Около 1746

Дочь: Вера Устинова

Мать ребёнка: Богданова Василиса Епифанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова Василиса Епифанова

Смерть
После 1795
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