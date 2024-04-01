Богданов Устин Отст. Д. Кривооозерной Макаров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1703
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1730
Сын: Богданов Василий Крест. Д. Кривооозерной Устинов
Мать ребёнка: Богданова Василиса Епифанова
Рождение ребёнка
Около 1734
Рождение ребёнка
Около 1746
Дочь: Вера Устинова
Мать ребёнка: Богданова Василиса Епифанова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1795