Лукина Дарья Григорьевна 1818 — найти родственников по фамилии на Familio

Лукина Дарья Григорьевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1818

умерла Неизвестно

Дети
(Лукина) Мария Михайловна1842 г.р.
(Лукина) Прасковья Михайловна1844 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Лукина) Мария Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Лукина) Прасковья Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Лукина) Степанида Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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