Лукина Дарья Григорьевна
женский, родилась 1818
умерла Неизвестно
Дети
(Лукина) Мария Михайловна1842 г.р.
(Лукина) Прасковья Михайловна1844 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Лукина) Мария Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Лукина) Прасковья Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Лукина) Степанида Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно