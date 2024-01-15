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Аникина Агафья Иванова

Место рождения

д. Березники

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аникин Иван Осипов

Рождение ребёнка
1767

Дочь: (Аникина) Авдотья Иванова

Отец ребёнка: Аникин Иван Осипов

Рождение ребёнка
1769

Дочь: (Аникина) Степанида Иванова

Отец ребёнка: Аникин Иван Осипов

Рождение ребёнка
1775

Сын: Аникин Авдей Иванов

Отец ребёнка: Аникин Иван Осипов

Рождение ребёнка
1778

Сын: Аникин Иван Иванов

Отец ребёнка: Аникин Иван Осипов

Рождение ребёнка
1781

Сын: Аникин Елисей Иванов

Отец ребёнка: Аникин Иван Осипов

Рождение ребёнка
1787

Сын: Аникин Захар Иванов

Отец ребёнка: Аникин Иван Осипов

Смерть
Неизвестно

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