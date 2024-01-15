Аникина Агафья Иванова
Место рожденияд. Березники
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аникин Иван Осипов
Рождение ребёнка
1767
Дочь: (Аникина) Авдотья Иванова
Отец ребёнка: Аникин Иван Осипов
Рождение ребёнка
1769
Дочь: (Аникина) Степанида Иванова
Отец ребёнка: Аникин Иван Осипов
Рождение ребёнка
1775
Сын: Аникин Авдей Иванов
Отец ребёнка: Аникин Иван Осипов
Рождение ребёнка
1778
Сын: Аникин Иван Иванов
Отец ребёнка: Аникин Иван Осипов
Рождение ребёнка
1781
Сын: Аникин Елисей Иванов
Отец ребёнка: Аникин Иван Осипов
Рождение ребёнка
1787
Сын: Аникин Захар Иванов
Отец ребёнка: Аникин Иван Осипов
Смерть
Неизвестно