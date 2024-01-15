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Аникин Иван Осипов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Осип Аникин

Мать: Таисия Васильева

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Авдотья Иванова

Мать ребёнка: Аникина Агафья Иванова

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Степанида Иванова

Мать ребёнка: Аникина Агафья Иванова

Рождение ребёнка
1775

Сын: Аникин Авдей Иванов

Мать ребёнка: Аникина Агафья Иванова

Рождение ребёнка
1778

Сын: Аникин Иван Иванов

Мать ребёнка: Аникина Агафья Иванова

Рождение ребёнка
1781

Сын: Аникин Елисей Иванов

Мать ребёнка: Аникина Агафья Иванова

Рождение ребёнка
1787

Сын: Аникин Захар Иванов

Мать ребёнка: Аникина Агафья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аникина Агафья Иванова

Смерть
1812
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