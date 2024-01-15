Аникин Иван Осипов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смерти1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Осип Аникин
Мать: Таисия Васильева
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Авдотья Иванова
Мать ребёнка: Аникина Агафья Иванова
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Степанида Иванова
Мать ребёнка: Аникина Агафья Иванова
Рождение ребёнка
1775
Сын: Аникин Авдей Иванов
Мать ребёнка: Аникина Агафья Иванова
Рождение ребёнка
1778
Сын: Аникин Иван Иванов
Мать ребёнка: Аникина Агафья Иванова
Рождение ребёнка
1781
Сын: Аникин Елисей Иванов
Мать ребёнка: Аникина Агафья Иванова
Рождение ребёнка
1787
Сын: Аникин Захар Иванов
Мать ребёнка: Аникина Агафья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аникина Агафья Иванова
Смерть
1812