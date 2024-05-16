Альхимович Иван Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Альхимович Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Альхимович) Паша Ивановна

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Альхимович) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Альхимович Федор (Тодор) Иванович

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Альхимович Николай Иванович

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Альхимович Александр Иванович

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Альхимович Василь Иванович

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Альхимович Михаил Иванович

Мать ребёнка: Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Смерть
Неизвестно

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