Альхимович Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Альхимович) Паша Ивановна
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Альхимович) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Альхимович Федор (Тодор) Иванович
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Альхимович Николай Иванович
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Альхимович Александр Иванович
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Альхимович Василь Иванович
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Альхимович Михаил Иванович
Мать ребёнка: Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария
Смерть
Неизвестно