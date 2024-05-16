Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Альхимович) Паша Ивановна
Отец ребёнка: Альхимович Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Альхимович) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Альхимович Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Альхимович Федор (Тодор) Иванович
Отец ребёнка: Альхимович Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Альхимович Николай Иванович
Отец ребёнка: Альхимович Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Альхимович Александр Иванович
Отец ребёнка: Альхимович Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Альхимович Василь Иванович
Отец ребёнка: Альхимович Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Альхимович Михаил Иванович
Отец ребёнка: Альхимович Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Альхимович Иван
Рождение ребёнка
1886
Сын: Говоровский Степан Николаевич
Отец ребёнка: Говоровский Николай
Смерть
Неизвестно