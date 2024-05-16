Мария Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Альхимович) Паша Ивановна

Отец ребёнка: Альхимович Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Альхимович) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Альхимович Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Альхимович Федор (Тодор) Иванович

Отец ребёнка: Альхимович Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Альхимович Николай Иванович

Отец ребёнка: Альхимович Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Альхимович Александр Иванович

Отец ребёнка: Альхимович Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Альхимович Василь Иванович

Отец ребёнка: Альхимович Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Альхимович Михаил Иванович

Отец ребёнка: Альхимович Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Альхимович Иван

Рождение ребёнка
1886

Сын: Говоровский Степан Николаевич

Отец ребёнка: Говоровский Николай

Смерть
Неизвестно

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