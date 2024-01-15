Телелюева Александра Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телелюева Александра Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1874

Сын: Телелюев Дмитрий Никифорович

Отец ребёнка: Телелюев Иван Никифоров

c Селитьба, единоверческая
Рождение ребёнка
15.06.1876

Сын: Телелюев Евсевий Иванов

Отец ребёнка: Телелюев Иван Никифоров

Рождение ребёнка
19.02.1878

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Телелюев Иван Никифоров

Рождение ребёнка
12.09.1879

Дочь: Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Телелюев Иван Никифоров

Рождение ребёнка
01.08.1881

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Телелюев Иван Никифоров

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телелюев Иван Никифоров

Смерть
Неизвестно
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