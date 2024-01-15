Телелюева Александра Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.10.1874
Сын: Телелюев Дмитрий Никифорович
Отец ребёнка: Телелюев Иван Никифоров
c Селитьба, единоверческая
Рождение ребёнка
15.06.1876
Отец ребёнка: Телелюев Иван Никифоров
Рождение ребёнка
19.02.1878
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Телелюев Иван Никифоров
Рождение ребёнка
12.09.1879
Дочь: Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Телелюев Иван Никифоров
Рождение ребёнка
01.08.1881
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Телелюев Иван Никифоров
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно