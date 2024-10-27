Долгашова (Стрельникова) Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгашова (Стрельникова) Мария Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

03.04.1893

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1852

Муж: Долгашов Александр Васильевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.10.1857

Дочь: Банникова (Долгашова) Прасковья Александровна

Отец ребёнка: Долгашов Александр Васильевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.11.1859

Сын: Долгашов Андрей Александрович

Отец ребёнка: Долгашов Александр Васильевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.12.1868

Дочь: Сосунова (Долгашова) Варвара Александровна

Отец ребёнка: Долгашов Александр Васильевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.05.1871

Дочь: Осипова (Долгашова) Матрена Александровна

Отец ребёнка: Долгашов Александр Васильевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.11.1875

Дочь: Выскребенцева (Долгашова) Степанида Александровна

Отец ребёнка: Долгашов Александр Васильевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
03.04.1893
Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

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