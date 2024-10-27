Долгашова (Стрельникова) Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смерти03.04.1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1852
Рождение ребёнка
21.10.1857
Дочь: Банникова (Долгашова) Прасковья Александровна
Отец ребёнка: Долгашов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
25.11.1859
Сын: Долгашов Андрей Александрович
Отец ребёнка: Долгашов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
02.12.1868
Дочь: Сосунова (Долгашова) Варвара Александровна
Отец ребёнка: Долгашов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
14.05.1871
Дочь: Осипова (Долгашова) Матрена Александровна
Отец ребёнка: Долгашов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
07.11.1875
Дочь: Выскребенцева (Долгашова) Степанида Александровна
Отец ребёнка: Долгашов Александр Васильевич
Смерть
03.04.1893