Сосунова (Долгашова) Варвара Александровна
Место рождения
Дата рождения02.12.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1868
Бракосочетание
09.11.1887
Рождение ребёнка
20.08.1888
Дочь: Волобуева (Сосунова) Наталья Евдокимовна
Отец ребёнка: Сосунов Евдоким Еремеевич
Рождение ребёнка
24.11.1889
Сын: Сосунов Андрей Евдокимович
Отец ребёнка: Сосунов Евдоким Еремеевич
Рождение ребёнка
07.02.1892
Дочь: Кокорина (Сосунова) Анна Евдокимовна
Отец ребёнка: Сосунов Евдоким Еремеевич
Рождение ребёнка
17.05.1894
Сын: Сосунов Константин Евдокимович
Отец ребёнка: Сосунов Евдоким Еремеевич
Рождение ребёнка
29.06.1910
Отец ребёнка: Сосунов Евдоким Еремеевич
Смерть
Неизвестно