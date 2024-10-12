Сосунова (Долгашова) Варвара Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сосунова (Долгашова) Варвара Александровна

Место рождения

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

02.12.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1868

Отец: Долгашов Александр Васильевич

Мать: Долгашова (Стрельникова) Мария Яковлевна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
09.11.1887

Муж: Сосунов Евдоким Еремеевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.08.1888

Дочь: Волобуева (Сосунова) Наталья Евдокимовна

Отец ребёнка: Сосунов Евдоким Еремеевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.11.1889

Сын: Сосунов Андрей Евдокимович

Отец ребёнка: Сосунов Евдоким Еремеевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.02.1892

Дочь: Кокорина (Сосунова) Анна Евдокимовна

Отец ребёнка: Сосунов Евдоким Еремеевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.05.1894

Сын: Сосунов Константин Евдокимович

Отец ребёнка: Сосунов Евдоким Еремеевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.06.1910

Сын: Сосунов Петр Евдокимович

Отец ребёнка: Сосунов Евдоким Еремеевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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