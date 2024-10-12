Сосунов Евдоким Еремеевич
Место рождения
Дата рождения31.07.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1867
Бракосочетание
09.11.1887
Рождение ребёнка
20.08.1888
Дочь: Волобуева (Сосунова) Наталья Евдокимовна
Мать ребёнка: Сосунова (Долгашова) Варвара Александровна
Рождение ребёнка
24.11.1889
Сын: Сосунов Андрей Евдокимович
Мать ребёнка: Сосунова (Долгашова) Варвара Александровна
Рождение ребёнка
07.02.1892
Дочь: Кокорина (Сосунова) Анна Евдокимовна
Мать ребёнка: Сосунова (Долгашова) Варвара Александровна
Рождение ребёнка
17.05.1894
Сын: Сосунов Константин Евдокимович
Мать ребёнка: Сосунова (Долгашова) Варвара Александровна
Рождение ребёнка
29.06.1910
Мать ребёнка: Сосунова (Долгашова) Варвара Александровна
Смерть
Неизвестно