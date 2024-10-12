Сосунов Евдоким Еремеевич 31.07.1867 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сосунов Евдоким Еремеевич

Место рождения

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

31.07.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1867

Отец: Сосунов Еремей (Иеремия) Иванович

Мать: Сосунова (Токарева) Феврония Феоктистовна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
09.11.1887

Жена: Сосунова (Долгашова) Варвара Александровна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.08.1888

Дочь: Волобуева (Сосунова) Наталья Евдокимовна

Мать ребёнка: Сосунова (Долгашова) Варвара Александровна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.11.1889

Сын: Сосунов Андрей Евдокимович

Мать ребёнка: Сосунова (Долгашова) Варвара Александровна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.02.1892

Дочь: Кокорина (Сосунова) Анна Евдокимовна

Мать ребёнка: Сосунова (Долгашова) Варвара Александровна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.05.1894

Сын: Сосунов Константин Евдокимович

Мать ребёнка: Сосунова (Долгашова) Варвара Александровна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.06.1910

Сын: Сосунов Петр Евдокимович

Мать ребёнка: Сосунова (Долгашова) Варвара Александровна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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