Праскева Мартынова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мартын Евстегнеев
Мать: Епистимия Игнатова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ермолай Стефанов
Рождение ребёнка
14.06.1895
Дочь: Агрипина Ермолаева
Отец ребёнка: Ермолай Стефанов
Восприемники Димитрий Мартынов, села Рахманова Солдатка Дарья Артемьева
Смерть
Неизвестно