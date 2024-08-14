Праскева Мартынова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПраскева Мартынова

Праскева Мартынова

Место рождения

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мартын Евстегнеев

Мать: Епистимия Игнатова

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолай Стефанов

Рождение ребёнка
14.06.1895

Дочь: Агрипина Ермолаева

Отец ребёнка: Ермолай Стефанов

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Димитрий Мартынов, села Рахманова Солдатка Дарья Артемьева
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.