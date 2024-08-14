Ермолай Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолай Стефанов

Место рождения

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Праскева Мартынова

Рождение ребёнка
14.06.1895

Дочь: Агрипина Ермолаева

Мать ребёнка: Праскева Мартынова

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Димитрий Мартынов, села Рахманова Солдатка Дарья Артемьева
Смерть
Неизвестно

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