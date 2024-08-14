Ермолай Стефанов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Праскева Мартынова
Рождение ребёнка
14.06.1895
Дочь: Агрипина Ермолаева
Мать ребёнка: Праскева Мартынова
Восприемники Димитрий Мартынов, села Рахманова Солдатка Дарья Артемьева
Смерть
Неизвестно