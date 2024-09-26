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Салмин Гурьян Андреевич

Место рождения

Родионовка

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Салмин Андрей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салмина Ксения Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салмин Павел Гурьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салмин Леонтий Гурьянович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
30.01.1853

Жена: Салмина Акулина Николаевна

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Швынденкова (Салмина) Евдокия Гурьяновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1858

Сын: Салмин Макарий Гурьевич

Мать ребёнка: Салмина Акулина Николаевна

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Киселева (Салмина) Гликерия Гурьяновна

Мать ребёнка: не указана

Родионовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1885

Сын: Салмин Семен Гурьянович

Мать ребёнка: Салмина Ксения Тихоновна

Смерть
Неизвестно

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