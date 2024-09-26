Салмин Гурьян Андреевич
Место рожденияРодионовка
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Салмин Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Салмина Ксения Тихоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салмин Леонтий Гурьянович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
30.01.1853
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Швынденкова (Салмина) Евдокия Гурьяновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Салмина Акулина Николаевна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Киселева (Салмина) Гликерия Гурьяновна
Мать ребёнка: не указана
Родионовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Салмина Ксения Тихоновна
Смерть
Неизвестно