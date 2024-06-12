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Салмин Павел Гурьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Салмин Гурьян Андреевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салмина Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
1883

Сын: Дмитрий

Мать ребёнка: Салмина Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Салмин Михаил Павлович

Мать ребёнка: Салмина Ксения Ивановна

Смерть
Неизвестно

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