Салмин Павел Гурьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Салмин Гурьян Андреевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Салмина Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Дмитрий
Мать ребёнка: Салмина Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Салмина Ксения Ивановна
Смерть
Неизвестно