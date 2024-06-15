Некрасова Анна Иванова 1791 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасова Анна Иванова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1791

Дата смерти

07.08.1833

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Емельян Никифоров

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
26.10.1808

Муж: Некрасов Емельян Никифоров

Рождение ребёнка
24.09.1809

Дочь: (Некрасова) Устинья Емельянова

Отец ребёнка: Некрасов Емельян Никифоров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.12.1810

Сын: Некрасов Петр Емельянович

Отец ребёнка: Некрасов Емельян Никифоров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.07.1815

Дочь: (Некрасова) Анна Емельянова

Отец ребёнка: Некрасов Емельян Никифоров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.08.1817

Сын: Некрасов Павел Емельянович

Отец ребёнка: Некрасов Емельян Никифоров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Некрасов Андрей Емельянович

Отец ребёнка: Некрасов Емельян Никифоров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.08.1821

Сын: Некрасов Петр Емельянович

Отец ребёнка: Некрасов Емельян Никифоров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.04.1824

Дочь: (Некрасова) Александра Емельянова

Отец ребёнка: Некрасов Емельян Никифоров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
07.08.1833

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