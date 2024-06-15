Некрасова Анна Иванова
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смерти07.08.1833
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
26.10.1808
Рождение ребёнка
24.09.1809
Дочь: (Некрасова) Устинья Емельянова
Отец ребёнка: Некрасов Емельян Никифоров
Рождение ребёнка
18.12.1810
Сын: Некрасов Петр Емельянович
Отец ребёнка: Некрасов Емельян Никифоров
Рождение ребёнка
22.07.1815
Дочь: (Некрасова) Анна Емельянова
Отец ребёнка: Некрасов Емельян Никифоров
Рождение ребёнка
23.08.1817
Сын: Некрасов Павел Емельянович
Отец ребёнка: Некрасов Емельян Никифоров
Рождение ребёнка
1820
Сын: Некрасов Андрей Емельянович
Отец ребёнка: Некрасов Емельян Никифоров
Рождение ребёнка
09.08.1821
Сын: Некрасов Петр Емельянович
Отец ребёнка: Некрасов Емельян Никифоров
Рождение ребёнка
07.04.1824
Дочь: (Некрасова) Александра Емельянова
Отец ребёнка: Некрасов Емельян Никифоров
Смерть
07.08.1833