Некрасов Емельян Никифоров
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Бракосочетание
26.10.1808
Жена: Некрасова Анна Иванова
Рождение ребёнка
24.09.1809
Дочь: Устинья Емельянова
Мать ребёнка: Некрасова Анна Иванова
Рождение ребёнка
18.12.1810
Сын: Некрасов Петр Емельянович
Мать ребёнка: Некрасова Анна Иванова
Рождение ребёнка
22.07.1815
Дочь: Анна Емельянова
Мать ребёнка: Некрасова Анна Иванова
Рождение ребёнка
23.08.1817
Сын: Некрасов Павел Емельянович
Мать ребёнка: Некрасова Анна Иванова
Рождение ребёнка
1820
Сын: Некрасов Андрей Емельянович
Мать ребёнка: Некрасова Анна Иванова
Рождение ребёнка
09.08.1821
Сын: Некрасов Петр Емельянович
Мать ребёнка: Некрасова Анна Иванова
Рождение ребёнка
07.04.1824
Дочь: Александра Емельянова
Мать ребёнка: Некрасова Анна Иванова
Бракосочетание
10.11.1833
Жена: Некрасова Ефимия Петрова
Рождение ребёнка
13.05.1835
Сын: Некрасов Алексей Емельянович
Мать ребёнка: Некрасова Ефимия Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Некрасова Анна Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно