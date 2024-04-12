Некрасов Емельян Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасов Емельян Никифоров

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Некрасов Никифор Васильевич

Мать: Некрасова Евдокия Афанасьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
26.10.1808

Жена: Некрасова Анна Иванова

Рождение ребёнка
24.09.1809

Дочь: Устинья Емельянова

Мать ребёнка: Некрасова Анна Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.12.1810

Сын: Некрасов Петр Емельянович

Мать ребёнка: Некрасова Анна Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.07.1815

Дочь: Анна Емельянова

Мать ребёнка: Некрасова Анна Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.08.1817

Сын: Некрасов Павел Емельянович

Мать ребёнка: Некрасова Анна Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Некрасов Андрей Емельянович

Мать ребёнка: Некрасова Анна Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.08.1821

Сын: Некрасов Петр Емельянович

Мать ребёнка: Некрасова Анна Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.04.1824

Дочь: Александра Емельянова

Мать ребёнка: Некрасова Анна Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
10.11.1833

Жена: Некрасова Ефимия Петрова

Рождение ребёнка
13.05.1835

Сын: Некрасов Алексей Емельянович

Мать ребёнка: Некрасова Ефимия Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Анна Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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