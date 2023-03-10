Шулаева Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шулаева Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1955 г.р.

Мать

1954 г.р.

Муж

1982 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Подточин Сергей

Мать: (Бодрова) Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шулаев Василий

Рождение ребёнка
12.04.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шулаев Василий

Рождение ребёнка
12.03.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шулаев Василий

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