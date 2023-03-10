Шулаев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шулаев Василий

Место рождения

Снежинск

Дата рождения

14.06.1982

Пол

Мужской

Отец

1954 г.р.

Мать

1954 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1982

Отец: Шулаев Александр Васильевич

Мать: Шулаева (Седова) Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шулаева Ольга

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.04.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шулаева Ольга

Рождение ребёнка
12.03.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шулаева Ольга

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