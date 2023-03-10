Шулаев Василий
Место рожденияСнежинск
Дата рождения14.06.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1982
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шулаева Ольга
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.04.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шулаева Ольга
Рождение ребёнка
12.03.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шулаева Ольга