Аграфена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Суханов Николай Егорович
Мысовые Челны, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Суханов Николай Егорович
Смерть
Неизвестно