Аграфена Ивановна 1755 — найти родственников по фамилии на Familio
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Аграфена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1755 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суханов Николай Егорович

Рождение ребёнка
1775

Сын: Суханов Петр Николаевич

Отец ребёнка: Суханов Николай Егорович

Мысовые Челны, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
1790

Сын: Суханов Федор Николаевич

Отец ребёнка: Суханов Николай Егорович

Смерть
Неизвестно

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