Матвей Фёдоров
мужской, родился 1787, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецФёдор Максимов1752 г.р.
Супруги
Ульяна1792 г.р.
Дети
Калдыркаев Григорий Матвеев1817 г.р.
Потап Матвеев1820 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Фёдор Максимов
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Калдыркаев Григорий Матвеев
Мать ребёнка: Ульяна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Потап Матвеев
Мать ребёнка: Ульяна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Татьяна Матвеева
Мать ребёнка: Ульяна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Калдыркаев Алексей Матвеев
Мать ребёнка: Ульяна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Василий Матвеев
Мать ребёнка: Ульяна
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно