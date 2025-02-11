Матвей Фёдоров 1787 — найти родственников по фамилии на Familio

Матвей Фёдоров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1787, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Фёдор Максимов1752 г.р.
Супруги
Ульяна1792 г.р.
Дети
Калдыркаев Григорий Матвеев1817 г.р.
Потап Матвеев1820 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Фёдор Максимов

Мать: ?

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна

Рождение ребёнка
1817

Сын: Калдыркаев Григорий Матвеев

Мать ребёнка: Ульяна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1820

Сын: Потап Матвеев

Мать ребёнка: Ульяна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Татьяна Матвеева

Мать ребёнка: Ульяна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1825

Сын: Калдыркаев Алексей Матвеев

Мать ребёнка: Ульяна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1828

Сын: Василий Матвеев

Мать ребёнка: Ульяна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

136

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

113

Смерть
Неизвестно

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