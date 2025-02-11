Фёдор Максимов 1752 — найти родственников по фамилии на Familio

Фёдор Максимов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1752, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Семён Фёдоров1783 г.р.
Матвей Фёдоров1787 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
1783

Сын: Семён Фёдоров

Мать ребёнка: ?

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1787

Сын: Матвей Фёдоров

Мать ребёнка: ?

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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