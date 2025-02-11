Фёдор Максимов
мужской, родился 1752, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Семён Фёдоров1783 г.р.
Матвей Фёдоров1787 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
1783
Сын: Семён Фёдоров
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1787
Сын: Матвей Фёдоров
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно