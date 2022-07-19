(Bullinger) Maria Eva
Место рождения
Дата рожденияОколо 02.01.1827
Дата смертиДо 1907
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 02.01.1827
Отец: Bullinger Johannes
Мать: (Reichert) Magdalena
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Reisenhauer) Veronica
Отец ребёнка: Reisenauer Timothaus 'Mathias'
Рождение ребёнка
11.12.1859
Сын: Reisenauer Phillipus 'Phillip'
Отец ребёнка: Reisenauer Timothaus 'Mathias'
Бракосочетание
Около 1862
Супруг(-а): Maria Eva (Bullinger)
Рождение ребёнка
Около 1865
Сын: Reisenauer Franz
Отец ребёнка: Reisenauer Timothaus 'Mathias'
Рождение ребёнка
Около 1866
Сын: Reisenauer Jakob
Отец ребёнка: Reisenauer Timothaus 'Mathias'
Рождение ребёнка
04.12.1880
Дочь: (Reisenauer) Barbara
Отец ребёнка: Reisenauer Timothaus 'Mathias'
Смерть
До 1907