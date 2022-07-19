(Bullinger) Maria Eva — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Bullinger) Maria Eva

Место рождения

Катериновка, Миколаївська область

Дата рождения

Около 02.01.1827

Дата смерти

До 1907

Пол

Женский

Отец

1791 г.р.

Мать

1791 г.р.

Муж

1837 г.р.

Дети

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ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 02.01.1827

Отец: Bullinger Johannes

Мать: (Reichert) Magdalena

Катериновка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Reisenhauer) Veronica

Отец ребёнка: Reisenauer Timothaus 'Mathias'

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
11.12.1859

Сын: Reisenauer Phillipus 'Phillip'

Отец ребёнка: Reisenauer Timothaus 'Mathias'

Степовое, Миколаївська область
Бракосочетание
Около 1862

Муж: Reisenauer Timothaus 'Mathias'

Степовое, Миколаївська область
Супруг(-а): Maria Eva (Bullinger)
Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Reisenauer Franz

Отец ребёнка: Reisenauer Timothaus 'Mathias'

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Reisenauer Jakob

Отец ребёнка: Reisenauer Timothaus 'Mathias'

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
04.12.1880

Дочь: (Reisenauer) Barbara

Отец ребёнка: Reisenauer Timothaus 'Mathias'

Степовое, Миколаївська область
Смерть
До 1907

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