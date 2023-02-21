Шулинин Лаврентий Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Шулинин Илья Петрович
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Екатерина Лаврентьевна
Мать ребёнка: Шулинина Акилина Якимовна
Рождение ребёнка
1763
Сын: Шулинин Васса Лаврентьевич
Мать ребёнка: Шулинина Акилина Якимовна
Рождение ребёнка
1764
Сын: Шулинин Николай Лаврентьевич
Мать ребёнка: Шулинина Акилина Якимовна
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Елена Лаврентьевна
Мать ребёнка: Шулинина Акилина Якимовна
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Феврония Лаврентьевна
Мать ребёнка: Шулинина Акилина Якимовна
Рождение ребёнка
1786
Сын: Шулинин Пётр Лаврентьевич
Мать ребёнка: Шулинина Акилина Якимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно