Шулинин Лаврентий Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шулинин Лаврентий Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Шулинин Илья Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Екатерина Лаврентьевна

Мать ребёнка: Шулинина Акилина Якимовна

Рождение ребёнка
1763

Сын: Шулинин Васса Лаврентьевич

Мать ребёнка: Шулинина Акилина Якимовна

Рождение ребёнка
1764

Сын: Шулинин Николай Лаврентьевич

Мать ребёнка: Шулинина Акилина Якимовна

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Елена Лаврентьевна

Мать ребёнка: Шулинина Акилина Якимовна

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Феврония Лаврентьевна

Мать ребёнка: Шулинина Акилина Якимовна

Рождение ребёнка
1786

Сын: Шулинин Пётр Лаврентьевич

Мать ребёнка: Шулинина Акилина Якимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шулинина Акилина Якимовна

Смерть
Неизвестно
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