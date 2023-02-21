Шулинина Акилина Якимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШулинина Акилина Якимовна

Шулинина Акилина Якимовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Екатерина Лаврентьевна

Отец ребёнка: Шулинин Лаврентий Ильич

Рождение ребёнка
1763

Сын: Шулинин Васса Лаврентьевич

Отец ребёнка: Шулинин Лаврентий Ильич

Рождение ребёнка
1764

Сын: Шулинин Николай Лаврентьевич

Отец ребёнка: Шулинин Лаврентий Ильич

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Елена Лаврентьевна

Отец ребёнка: Шулинин Лаврентий Ильич

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Феврония Лаврентьевна

Отец ребёнка: Шулинин Лаврентий Ильич

Рождение ребёнка
1786

Сын: Шулинин Пётр Лаврентьевич

Отец ребёнка: Шулинин Лаврентий Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шулинин Лаврентий Ильич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close