Шулинина Акилина Якимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Екатерина Лаврентьевна
Отец ребёнка: Шулинин Лаврентий Ильич
Рождение ребёнка
1763
Сын: Шулинин Васса Лаврентьевич
Отец ребёнка: Шулинин Лаврентий Ильич
Рождение ребёнка
1764
Сын: Шулинин Николай Лаврентьевич
Отец ребёнка: Шулинин Лаврентий Ильич
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Елена Лаврентьевна
Отец ребёнка: Шулинин Лаврентий Ильич
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Феврония Лаврентьевна
Отец ребёнка: Шулинин Лаврентий Ильич
Рождение ребёнка
1786
Сын: Шулинин Пётр Лаврентьевич
Отец ребёнка: Шулинин Лаврентий Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно