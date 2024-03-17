Окунев Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Окунев Илья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Окунев Алексей

Мать: Феклинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нина

Место жительства
Неизвестно
Не вынеся тяжкой работы шахтером со всей семьей переезжает на родину жены в Тамбовскую область
Смерть
Неизвестно

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