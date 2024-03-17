Окунев Илья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Окунев Алексей
Мать: Феклинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нина
Место жительства
Неизвестно
Не вынеся тяжкой работы шахтером со всей семьей переезжает на родину жены в Тамбовскую область
Смерть
Неизвестно