Окунев Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Окунев) Таисия
Мать ребёнка: Феклинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Окунев Илья
Мать ребёнка: Феклинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Окунев Николай
Мать ребёнка: Феклинья
Смерть
1942
от голода во время ВОВ