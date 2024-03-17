Феклинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феклинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

от голода во время ВОВ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Окунев) Таисия

Отец ребёнка: Окунев Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Окунев Илья

Отец ребёнка: Окунев Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Окунев Николай

Отец ребёнка: Окунев Алексей

Смерть
1942

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