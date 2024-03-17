Феклинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
от голода во время ВОВ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Окунев) Таисия
Отец ребёнка: Окунев Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Окунев Илья
Отец ребёнка: Окунев Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Окунев Николай
Отец ребёнка: Окунев Алексей
Смерть
1942