Дорогов Владимир Николаевич
мужской, родился 28.09.1940, Керки, Чарджоуская область, Туркменская ССР
умер 25.03.2022, Москва, город федерального значения Москва
ОтецДорогов (Чардж. Обл. Керки) Николай Дмитриевич05.12.1904 г.р.
МатьДорогова Анна ЛукьяновнаОколо 1904 г.р.
Супруги
(Кукушкина) Галина Александровна14.10.1934 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1940
Керки, Чарджоуская область, Туркменская ССР
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Кукушкина) Галина Александровна
Смерть
25.03.2022
Москва, город федерального значения Москва