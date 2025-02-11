Дорогов Владимир Николаевич 28.09.1940 — найти родственников по фамилии на Familio

Дорогов Владимир Николаевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 28.09.1940, Керки, Чарджоуская область, Туркменская ССР

умер 25.03.2022, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Дорогов (Чардж. Обл. Керки) Николай Дмитриевич05.12.1904 г.р.
Мать
Дорогова Анна ЛукьяновнаОколо 1904 г.р.
Супруги
(Кукушкина) Галина Александровна14.10.1934 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1940

Отец: Дорогов (Чардж. Обл. Керки) Николай Дмитриевич

Мать: Дорогова Анна Лукьяновна

Керки, Чарджоуская область, Туркменская ССР

Развод
Неизвестно

Жена: (Кукушкина) Галина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Кукушкина) Галина Александровна

Место жительства
Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Кукушкина) Галина Александровна

Смерть
25.03.2022
Москва, город федерального значения Москва

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