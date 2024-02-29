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Пономарев Тихон Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Пономарев Афанасий Васильевич

Мать: не указана

Бракосочетание
08.02.1870

Жена: Пономарева Мария Ивановна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.02.1873

Сын: Пономарев Алексей Тихонович

Мать ребёнка: Пономарева Мария Ивановна

село Ростов, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
25.02.1875

Дочь: Евдокия Тихоновна

Мать ребёнка: Пономарева Мария Ивановна

село Ростов, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
09.06.1878

Сын: Пономарев Петр Тихонович

Мать ребёнка: Пономарева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
10.11.1880

Дочь: Мария Тихоновна

Мать ребёнка: Пономарева Мария Ивановна

село Ростов, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
12.08.1883

Дочь: Надежда Тихоновна

Мать ребёнка: Пономарева Мария Ивановна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.08.1883

Дочь: Вера Тихоновна

Мать ребёнка: Пономарева Мария Ивановна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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