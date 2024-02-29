Пономарев Тихон Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Пономарев Афанасий Васильевич
Бракосочетание
08.02.1870
Рождение ребёнка
02.02.1873
Сын: Пономарев Алексей Тихонович
Мать ребёнка: Пономарева Мария Ивановна
село Ростов, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
25.02.1875
Дочь: Евдокия Тихоновна
Мать ребёнка: Пономарева Мария Ивановна
село Ростов, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
09.06.1878
Мать ребёнка: Пономарева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
10.11.1880
Дочь: Мария Тихоновна
Мать ребёнка: Пономарева Мария Ивановна
село Ростов, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
12.08.1883
Дочь: Надежда Тихоновна
Мать ребёнка: Пономарева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
12.08.1883
Дочь: Вера Тихоновна
Мать ребёнка: Пономарева Мария Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно