Пономарева (Тихонова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
08.02.1870
Рождение ребёнка
02.02.1873
Сын: Пономарев Алексей Тихонович
Отец ребёнка: Пономарев Тихон Афанасьевич
Рождение ребёнка
25.02.1875
Дочь: (Пономарева) Евдокия Тихоновна
Отец ребёнка: Пономарев Тихон Афанасьевич
Рождение ребёнка
09.06.1878
Отец ребёнка: Пономарев Тихон Афанасьевич
Рождение ребёнка
10.11.1880
Дочь: (Пономарева) Мария Тихоновна
Отец ребёнка: Пономарев Тихон Афанасьевич
Рождение ребёнка
12.08.1883
Дочь: (Пономарева) Надежда Тихоновна
Отец ребёнка: Пономарев Тихон Афанасьевич
Рождение ребёнка
12.08.1883
Дочь: (Пономарева) Вера Тихоновна
Отец ребёнка: Пономарев Тихон Афанасьевич
Смерть
Неизвестно