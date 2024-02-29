Пономарева (Тихонова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева (Тихонова) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
08.02.1870

Муж: Пономарев Тихон Афанасьевич

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.02.1873

Сын: Пономарев Алексей Тихонович

Отец ребёнка: Пономарев Тихон Афанасьевич

Рождение ребёнка
25.02.1875

Дочь: (Пономарева) Евдокия Тихоновна

Отец ребёнка: Пономарев Тихон Афанасьевич

Рождение ребёнка
09.06.1878

Сын: Пономарев Петр Тихонович

Отец ребёнка: Пономарев Тихон Афанасьевич

Рождение ребёнка
10.11.1880

Дочь: (Пономарева) Мария Тихоновна

Отец ребёнка: Пономарев Тихон Афанасьевич

Рождение ребёнка
12.08.1883

Дочь: (Пономарева) Надежда Тихоновна

Отец ребёнка: Пономарев Тихон Афанасьевич

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.08.1883

Дочь: (Пономарева) Вера Тихоновна

Отец ребёнка: Пономарев Тихон Афанасьевич

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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