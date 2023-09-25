Торопов Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торопов Павел Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торопова Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
06.04.1990

Дочь: Кузнецова Юлия Павловна

Мать ребёнка: Торопова Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
17.05.1995

Сын: Торопов Николай Павлович

Мать ребёнка: Торопова Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
02.08.2004

Сын: Торопов Илья Павлович

Мать ребёнка: Торопова Татьяна Федоровна

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