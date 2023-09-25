Торопов Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.04.1990
Дочь: Кузнецова Юлия Павловна
Мать ребёнка: Торопова Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
17.05.1995
Мать ребёнка: Торопова Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
02.08.2004
Мать ребёнка: Торопова Татьяна Федоровна