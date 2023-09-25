Торопова Татьяна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1969
Отец: Носов Федор Петрович
Мать: Носова Анна Митрофановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.04.1990
Дочь: Кузнецова Юлия Павловна
Отец ребёнка: Торопов Павел Иванович
Рождение ребёнка
17.05.1995
Отец ребёнка: Торопов Павел Иванович
Рождение ребёнка
02.08.2004
Отец ребёнка: Торопов Павел Иванович