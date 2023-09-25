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Торопова Татьяна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1969

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1969

Отец: Носов Федор Петрович

Мать: Носова Анна Митрофановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торопов Павел Иванович

Рождение ребёнка
06.04.1990

Дочь: Кузнецова Юлия Павловна

Отец ребёнка: Торопов Павел Иванович

Рождение ребёнка
17.05.1995

Сын: Торопов Николай Павлович

Отец ребёнка: Торопов Павел Иванович

Рождение ребёнка
02.08.2004

Сын: Торопов Илья Павлович

Отец ребёнка: Торопов Павел Иванович

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