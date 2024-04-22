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Бахарев Игнатий Иванович

Место рождения

Асямолова, Каргапольский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Около 1767 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767 ст.

Отец: Бахарев Иван Петрович

Мать: Бахарева Евфросиния (Апросиния) Матвеевна

Асямолова, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1792 ст.

Дочь: Бахарева Мария Игнатьевна

Мать ребёнка: Бахарева Домна Федоровна

Асямолова, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1793 ст.

Дочь: Бахарева Мавра Игнатьевна

Мать ребёнка: Бахарева Домна Федоровна

Асямолова, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бахарева Домна Федоровна

Асямолова, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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