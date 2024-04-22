Бахарев Игнатий Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1767 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767 ст.
Рождение ребёнка
Около 1792 ст.
Дочь: Бахарева Мария Игнатьевна
Мать ребёнка: Бахарева Домна Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1793 ст.
Дочь: Бахарева Мавра Игнатьевна
Мать ребёнка: Бахарева Домна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бахарева Домна Федоровна
Смерть
Неизвестно