Бахарева Домна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахарева Домна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1771 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1767 г.р.

Дети

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1792 ст.

Дочь: Бахарева Мария Игнатьевна

Отец ребёнка: Бахарев Игнатий Иванович

Асямолова, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1793 ст.

Дочь: Бахарева Мавра Игнатьевна

Отец ребёнка: Бахарев Игнатий Иванович

Асямолова, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахарев Игнатий Иванович

Асямолова, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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