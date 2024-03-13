Бахарева Домна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1771 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1792 ст.
Дочь: Бахарева Мария Игнатьевна
Отец ребёнка: Бахарев Игнатий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1793 ст.
Дочь: Бахарева Мавра Игнатьевна
Отец ребёнка: Бахарев Игнатий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно