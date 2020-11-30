Тиунов Константин Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тиунов Константин Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

30.11.2020

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тиунов Николай Дмитриевич

Мать: Тиунова (Савина) Капиталина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
30.11.2020

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