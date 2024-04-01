Тиунова (Савина) Капиталина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Савин Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тиунова) Вера Николаевна
Отец ребёнка: Тиунов Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тиунов Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тиунов Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тиунов Константин Николаевич
Отец ребёнка: Тиунов Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тиунов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Тиунов Николай Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно