Тиунова (Савина) Капиталина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тиунова (Савина) Капиталина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Савин Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тиунова) Вера Николаевна

Отец ребёнка: Тиунов Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тиунов Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тиунов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Тиунов Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тиунов Константин Николаевич

Отец ребёнка: Тиунов Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тиунов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Тиунов Николай Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тиунов Николай Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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