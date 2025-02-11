Janzen (Goetzki) Eva
женский, родилась Около 1759, Plauschwarren, Memelniederung, Lithuania
умерла До 1816, Россия
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: (Janzen) Katharina
Отец ребёнка: Janzen Johann (Hans) Christian Wilhelm
Сын: Janzen Johann
Отец ребёнка: Janzen Johann (Hans) Christian Wilhelm
Сын: Janzen Heinrich
Отец ребёнка: Janzen Johann (Hans) Christian Wilhelm
Дочь: Bartel Neufeld (Janzen) Eva
Отец ребёнка: Janzen Johann (Hans) Christian Wilhelm
Дочь: (Janzen) Anna
Отец ребёнка: Janzen Johann (Hans) Christian Wilhelm
Дочь: Arend (Janzen) Maria
Отец ребёнка: Janzen Johann (Hans) Christian Wilhelm
Сын: Janzen Franz
Отец ребёнка: Janzen Johann (Hans) Christian Wilhelm
Сын: Janzen Peter
Отец ребёнка: Janzen Johann (Hans) Christian Wilhelm