Janzen (Goetzki) Eva Около 1759 — найти родственников по фамилии на Familio

Janzen (Goetzki) Eva

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Около 1759, Plauschwarren, Memelniederung, Lithuania

умерла До 1816, Россия

Супруги
Janzen Johann (Hans) Christian WilhelmОколо 1758 г.р.
Дети
(Janzen) Katharina1779 г.р.
Janzen Johann06.05.1783 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Plauschwarren, Memelniederung, Lithuania

Крещение
1776
Plauschwarren, Memelniederung, Lithuania

Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Janzen) Katharina

Отец ребёнка: Janzen Johann (Hans) Christian Wilhelm

Бракосочетание
23.10.1779

Муж: Janzen Johann (Hans) Christian Wilhelm

Plauschwarren, Memelniederung, Lithuania

Рождение ребёнка
06.05.1783

Сын: Janzen Johann

Отец ребёнка: Janzen Johann (Hans) Christian Wilhelm

Рождение ребёнка
16.02.1784

Сын: Janzen Heinrich

Отец ребёнка: Janzen Johann (Hans) Christian Wilhelm

Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Bartel Neufeld (Janzen) Eva

Отец ребёнка: Janzen Johann (Hans) Christian Wilhelm

Рождение ребёнка
01.12.1791

Дочь: (Janzen) Anna

Отец ребёнка: Janzen Johann (Hans) Christian Wilhelm

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Arend (Janzen) Maria

Отец ребёнка: Janzen Johann (Hans) Christian Wilhelm

Рождение ребёнка
21.11.1798

Сын: Janzen Franz

Отец ребёнка: Janzen Johann (Hans) Christian Wilhelm

Prussia

Смерть
До 1816
Россия

Рождение ребёнка
1817

Сын: Janzen Peter

Отец ребёнка: Janzen Johann (Hans) Christian Wilhelm

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