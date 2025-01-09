(Мещерякова) Мария Леоновна
женский, родилась 27.03.1848 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умерла После 1858
ОтецМещеряков Леон Леонович18.02.1824 ст. г.р.
МатьМещерякова Анастасия ЕгоровнаОколо 1822 г.р.
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Место
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Рождение
27.03.1848 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Крещение
28.03.1848 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1858