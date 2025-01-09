(Мещерякова) Мария Леоновна 27.03.1848 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Мещерякова) Мария Леоновна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась 27.03.1848 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умерла После 1858

Отец
Мещеряков Леон Леонович18.02.1824 ст. г.р.
Мать
Мещерякова Анастасия ЕгоровнаОколо 1822 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1848 ст.

Отец: Мещеряков Леон Леонович

Мать: Мещерякова Анастасия Егоровна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Крещение
28.03.1848 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1858

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