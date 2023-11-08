Сафонович Валериан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смерти08.04.1867
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Страхова (Сафонович) Ольга Валериановна
Мать ребёнка: Сафонович (Мосягина) Поликсена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1833
Сын: Сафонович Иван Валерианович
Мать ребёнка: Сафонович (Мосягина) Поликсена Ивановна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Сафонович) Екатерина Валериановна
Мать ребёнка: Сафонович (Мосягина) Поликсена Ивановна
Рождение ребёнка
27.10.1838
Дочь: (Сафонович) Мария Валериановна
Мать ребёнка: Сафонович (Мосягина) Поликсена Ивановна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Абаза (Сафонович) Анна Валериановна
Мать ребёнка: Сафонович (Мосягина) Поликсена Ивановна
Рождение ребёнка
1844
Смерть
08.04.1867