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Сафонович Валериан Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

08.04.1867

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Страхова (Сафонович) Ольга Валериановна

Мать ребёнка: Сафонович (Мосягина) Поликсена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафонович (Мосягина) Поликсена Ивановна

Рождение ребёнка
1833

Сын: Сафонович Иван Валерианович

Мать ребёнка: Сафонович (Мосягина) Поликсена Ивановна

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Сафонович) Екатерина Валериановна

Мать ребёнка: Сафонович (Мосягина) Поликсена Ивановна

Рождение ребёнка
27.10.1838

Дочь: (Сафонович) Мария Валериановна

Мать ребёнка: Сафонович (Мосягина) Поликсена Ивановна

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Абаза (Сафонович) Анна Валериановна

Мать ребёнка: Сафонович (Мосягина) Поликсена Ивановна

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Лазаревская (Сафонович) Елизавета Валерьяновна

Мать ребёнка: Сафонович (Мосягина) Поликсена Ивановна

Смерть
08.04.1867

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