Сафонович (Мосягина) Поликсена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСафонович (Мосягина) Поликсена Ивановна

Сафонович (Мосягина) Поликсена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1857

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Страхова (Сафонович) Ольга Валериановна

Отец ребёнка: Сафонович Валериан Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафонович Валериан Иванович

Рождение ребёнка
1833

Сын: Сафонович Иван Валерианович

Отец ребёнка: Сафонович Валериан Иванович

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Сафонович) Екатерина Валериановна

Отец ребёнка: Сафонович Валериан Иванович

Рождение ребёнка
27.10.1838

Дочь: (Сафонович) Мария Валериановна

Отец ребёнка: Сафонович Валериан Иванович

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Абаза (Сафонович) Анна Валериановна

Отец ребёнка: Сафонович Валериан Иванович

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Лазаревская (Сафонович) Елизавета Валерьяновна

Отец ребёнка: Сафонович Валериан Иванович

Смерть
1857

Мы используем куки для улучшения работы сайта.