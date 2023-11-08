Сафонович (Мосягина) Поликсена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Страхова (Сафонович) Ольга Валериановна
Отец ребёнка: Сафонович Валериан Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1833
Сын: Сафонович Иван Валерианович
Отец ребёнка: Сафонович Валериан Иванович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Сафонович) Екатерина Валериановна
Отец ребёнка: Сафонович Валериан Иванович
Рождение ребёнка
27.10.1838
Дочь: (Сафонович) Мария Валериановна
Отец ребёнка: Сафонович Валериан Иванович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Абаза (Сафонович) Анна Валериановна
Отец ребёнка: Сафонович Валериан Иванович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Лазаревская (Сафонович) Елизавета Валерьяновна
Отец ребёнка: Сафонович Валериан Иванович
Смерть
1857